Експерти вказали на недолік в конструкції російських танків, який став фатальним для військ окупанта у війні проти України.

Статтю з експертним аналізом опублікувало видання The Washington Post. За час цієї війни на багатьох кадрах зі знищеною російською технікою можна було помітити повторювану деталь: вежа російських танків часто виявляється відірваною від решти машини в процесі бою.

В основному окупанти використовують проти України танки ще радянської розробки - Т-72. Вони легші, ніж американські моделі, однак у них є один вагомий недолік.

У танку Т-72 снаряди розміщуються кільцем у вежі. Через таке розташування при попаданні снаряда противника в певне місце кільце боєприпасів "зварюється" і виникає ланцюгова реакція, яка відриває вежу танка. При такому розкладі екіпаж миттєво гине.

Аналітики відзначають, що наявність такого недоліку в конструкції танків наочно демонструє відмінність між Росією і Заходом, адже цей нюанс позбавляє екіпаж танка можливості врятуватися при попаданні снаряда в слабке місце. У свою чергу, Західні конструктори створювали танки з розрахунком на те, щоб при детонації снарядів вибухова хвиля прямувала вгору, а не у відсік екіпажу.

Як зазначає радник Центру військово-морських аналізів Великобританії Семюель Бендетт, українські бійці знають про цю слабкість у російських танків і активно використовують його при знищенні ворожої техніки. У Міноборони Великобританії повідомили, що всього з початку війни в Україні знищили або захопили щонайменше 530 російських танків.

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