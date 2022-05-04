Эксперты указали на недостаток в конструкции российских танков, который стал роковым для войск оккупанта в войне против Украины.

Статью с экспертным анализом опубликовало издание The Washington Post. За время этой войны на многих кадрах с уничтоженной российской техникой можно было заметить повторяющуюся деталь: башня российских танков часто оказывается оторванной от остальной машины в процессе боя.

В основном оккупанты используют против Украины танки еще советской разработки – Т-72. Они более легкие, чем американские модели, однако у них есть один весомый недостаток.

В танке Т-72 снаряды размещаются кольцом в башне. Из-за такого расположения при попадании снаряда противника в определенное место кольцо боеприпасов «сваривается» и возникает цепная реакция, которая отрывает башню танка. При таком раскладе экипаж мгновенно погибает.

Аналитики отмечают, что наличие такого недостатка в конструкции танков наглядно демонстрирует различие между россией и Западом, ведь этот нюанс лишает экипаж танка возможности спастись при попадании снаряда в слабое место. В свою очередь, западные конструкторы создавали танки с расчетом на то, чтобы при детонации снарядов взрывная волна направлялась вверх, а не в отсек экипажа.

Как отмечает советник Центра военно-морских анализов Великобритании Сэмюэль Бэндетт, украинские бойцы знают об этой слабости у российских танков и активно используют его при уничтожении вражеской техники. В Минобороны Великобритании сообщили, что всего с начала войны в Украине уничтожили или захватили по меньшей мере 530 российских танков.

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