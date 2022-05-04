Саме ці населені пункти можуть стати плацдармом для зусиль рашистів з відсікання українських сил в регіоні.

У районі населеного пункту Ізюм Харківської області російські окупанти розгорнули 22 батальйонні-тактичні групи. Також окупанти спробують захопити міста Краматорськ і Сєвєродонецьк. Про це повідомляє військова розвідки Великобританії в Twitter.

За інформацією британської розвідки, всі спроби окупантів прорвати українську оборону і набрати обертів сходять нанівець. При цьому ворог не покидає плани по захопленню двох населених пунктів.

У той же час розвідка зазначає, що потенційне захоплення Краматорська і Сєвєродонецька ймовірно зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом. Саме ці населені пункти можуть стати плацдармом для зусиль рашистів з відсікання українських сил в регіоні.

Тим часом, глава РНБО України Олексій Данилов вважає , що "росія зі своїми загарбницькими амбіціями не зупиниться на Україні" і, що війна "буде довгою".

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