У районі населеного пункту Ізюм Харківської області російські окупанти розгорнули 22 батальйонні-тактичні групи. Також окупанти спробують захопити міста Краматорськ і Сєвєродонецьк. Про це повідомляє військова розвідки Великобританії в Twitter.
За інформацією британської розвідки, всі спроби окупантів прорвати українську оборону і набрати обертів сходять нанівець. При цьому ворог не покидає плани по захопленню двох населених пунктів.
У той же час розвідка зазначає, що потенційне захоплення Краматорська і Сєвєродонецька ймовірно зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом. Саме ці населені пункти можуть стати плацдармом для зусиль рашистів з відсікання українських сил в регіоні.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
У Львові прогриміли потужні вибухи: що відомо про наслідки прильоту російських ракет
Окупанти стоять на місці: ЗСУ зірвали план російських військ, що відомо
Досяжна для ЗСУ мета: в Мережі показали "палаючий" Кримський міст
"Він збожеволів": Данилко видав причину скандальних заяв Михалкова
Тим часом, глава РНБО України Олексій Данилов вважає , що "росія зі своїми загарбницькими амбіціями не зупиниться на Україні" і, що війна "буде довгою".
Нагадаємо, у МВС розкрили подробиці і кількість жертв трагедії на трасі.
Як Politeka повідомляла, ворог отримав нищівний удар по своєму тилу, деталі.
Також Politeka писала, що десятки окупантів не змогли вижити в Запорізькій області, нові дані.