Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.
По его словам, дефицит бензина исчезнет уже через несколько дней, добавив, что цены будут «другие».
Напомним, в Украине, в том числе в столице, уже несколько дней подряд наблюдается острая нехватка различного топлива – перед АЗС выстроились колоссальные очереди. Некоторые сети автозаправочных комплексов ввели ограничения на продажу.
Столичные власти, в свою очередь, призвали горожан экономить топливо и давать возможность заправляться военным.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
"Птичка" оккупантов долеталась над Днепропетровщине: в ОВА показали фото
Распространяется среди военных рф: в украинской разведке узнали сроки окончания "спецоперации"
Маленький одессит спас людей, а сам погиб: отец мальчика поделился горем
«Лавров, кажется, уже начал понимать»: раскрыта проблема с солдатами рф
Главными причинами кризиса являются уничтоженные нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
Таким образом оккупанты РФ пытаются остановить экономику страны.
Напомним, Рада увеличивает штрафы - за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен.
Также сообщалось, что в Приват24 появились новые функции - что надо знать.
Кроме того Politeka.net писала, что в Украине стартует проект "Там, де вас чекають", который поможет эвакуироваться поездом и найти убежище.