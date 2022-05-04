Огромные очереди на украинских АЗС должны вскоре исчезнуть. Впрочем, ожидать, что бензин будут продавать по прежней цене не стоит.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, дефицит бензина исчезнет уже через несколько дней, добавив, что цены будут «другие».

Напомним, в Украине, в том числе в столице, уже несколько дней подряд наблюдается острая нехватка различного топлива – перед АЗС выстроились колоссальные очереди. Некоторые сети автозаправочных комплексов ввели ограничения на продажу.

Столичные власти, в свою очередь, призвали горожан экономить топливо и давать возможность заправляться военным.

Главными причинами кризиса являются уничтоженные нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Таким образом оккупанты РФ пытаются остановить экономику страны.

Напомним, Рада увеличивает штрафы - за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен.

Также сообщалось, что в Приват24 появились новые функции - что надо знать.

Кроме того Politeka.net писала, что в Украине стартует проект "Там, де вас чекають", который поможет эвакуироваться поездом и найти убежище.