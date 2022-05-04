Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про те, як минула доба на території регіону. Так, за словами глави регіону, по населених пунктах області Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську і Золотому-4 були нанесені ракетно-бомбові удари. В результаті обстрілів загинули двоє людей.
"Вчора кожне наше місто страждало від ворога. Чотири населених пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони видаляють її з карти Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житлових районах області. Загинули дві людини - жінка з Лисичанська і чоловік з Попасної. Поранено дві жінки з Лисичанська", - розповів Гайдай у своєму телеграм-каналі.
За його словами, за минулу добу окупанти влаштували 10 артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєвєродонецька, ще 10 – Попаснянської та гірської громад. В результаті бойових дій були пошкоджені 45 будинків та інших об'єктів. Чотири будинки в Сєвєродонецьку, 12 – в Лисичанську, сім – в Оріхові, шість – в Рубіжному, чотири – в Гірському, чотири – в Попасній, два-у Врубівці.
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