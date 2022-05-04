Сегодня такая лепешка снова вернулась на страницы нашей истории.

Как сообщает Politeka.net, паляницу раньше готовили вместо хлеба в прошлых веках, преимущественно во время войны. Такая простая лепешка снова вернулась в наши реалии, а в ее основе всего 4 бюджетных ингредиента.

Рецептом этой выпечки поделился на своей странице в Инстаграм известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Более подробный рецепт он выложил в Youtube.

Ингредиенты:

Способ приготовления рецепта от Евгения Клопотенко:

1. Соединить сухие ингредиенты.

2. Вылить кефир.

3. Хорошо вымешать массу до однородности. Сначала в миске, а затем на рабочей поверхности.

4. Сделать прямоугольник и завернуть тесто в центр.

5. Духовку разогреть до 200 градусов.

6. Выпекать лепешку 40 минут.

"Как тест на идентификацию своих, потому что по ингредиентам все просто, но трушной Паляница получится только у украинцев", - подписал пост Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко решился на радикальные изменения внешности.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как продвигает украинский борщ за границей.