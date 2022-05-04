Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о том, как прошли сутки на территории региона. Так, по словам главы региона, по населенным пунктам области Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 были нанесены ракетно-бомбовые удары. В результате обстрелов погибли двое людей.

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области. Погибли два человека – женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Ранены две женщины из Лисичанска", - рассказал Гайдай в своем телеграмм-канале.

По его словам, за прошлые сутки оккупанты устроили 10 артобстрелов Лисичанска, восемь – Северодонецка, еще 10 – Попаснянской и Горной громад. В результате боевых действий были повреждены 45 домов и других объектов. Четыре дома в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехове, шесть – в Рубежном, четыре – в Горном, четыре – в Попасной, два – во Врубовке.

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