Жоден з керівників управлінь та установ не став на бік окупантів і не працює на російську владу.

В окупаційній "мерії" Бердянська владні кабінети зайняли вчорашні двірники і прибиральники, тоді як жоден керівник бюджетної установи або комунального підприємства не перейшов на бік ворогів. Про це свідчать дані офіційної міської влади курортного міста.

Там підкреслюють, що в Бердянську жоден з керівників міської влади не працює в так званій "мерії міста" і не перейшов на бік окупантів, намагаючись втриматися на посаді. Повідомляє, що незаконна "нова влада" в місті складається з двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших фахівців "широкого профілю".

"Депутати міської ради, при неможливості працювати сесійно і приймати рішення, працюють як волонтери. Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості з них питань немає. Невідомо, чим займається один депутат міської ради від ОПЗЖ. Оцінку його діям нададуть відповідні органи", - йдеться в повідомленні міської влади Бердянська.

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