З'явилися ще одні свідчення жорстоких боїв за Луганщину. Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай на сторінці в Телеграм-каналі.

Так, він також опублікував карту руйнувань в Попасній, яку створила дослідницька група Токійського університету.

Супутники, використовуючи інфрачервоне випромінювання, показали, що за останній місяць в декількох містах Луганської області один за іншим спалахували великі пожежі, що свідчить про жорстокі бої і обстріли.

Зараз також Попасна у вогні. Згідно з картою руйнувань міста, кожен кут обстрілюється і може бути зруйнований.

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ракета, обстріл, війна

Також стало відомо про наслідки ракетних ударів по місту Дніпро, яких окупанти завдали ввечері 4 травня. Про це передавати голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Як йдеться в повідомленні, по Дніпру окупанти випустили ракети після атаки Великомихайлівської громади. У ній від ворожих атак пошкодження отримали 25 житлових будинків, школа, дитячий садок, сільський клуб, а також магазин.

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