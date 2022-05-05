Час і характер дій можна сприймати, як сигнал Заходу і чергову зброю для залякування.

У Калінінграді російська армія провела імітаційний запуск балістичних ракет «Іскандер», які можуть нести ядерні боєголовки. Враховуючи місце, час і характер навчань, це можна сприймати, як сигнал Заходу і чергову зброю для залякування.

Таку думку висловив німецький портал Spiegel у матеріалі про імітаційний Пуск російських балістичних ракет.

Калінінград — російський анклав на Балтійському морі між двома членами ЄС і НАТО, Польщею і Литвою. Тому ні місце, ні час цих навчань не були обрані випадково.

Пуск виконувався в умовах "радіаційного та хімічного забруднення місцевості".

Армія рф зробила поодинокі і групові удари в "електронному" режимі по мішенях, які зображували пускові установки ракетних комплексів, аеродроми, скупчення військової техніки, командні пункти умовного ворога та інші стратегічні об'єкти.

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