Українців закликали ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо в період 8-9 травня.

Саме в період 8-9 травня окупанти можуть піти на підлі ракетні удари і обстріли українських міст. Тому ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО України.

Там закликали громадян бути особливо пильними і як тільки пролунає сигнал тривоги - терміново бігти в укриття і бомбосховища.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими досягненнями на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масових обстрілів українських міст в ці дні", - йдеться в повідомленні РНБО.

Зазначимо, що мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів міста 9 травня не ходити до Меморіалу Слави в Харкові з метою безпеки. Він закликав пом'янути родичів, які воювали у Другій світовій війні, вдома, а йти покладати їм квіти після завершення війни.

Тим часом у Києві міська влада вирішила не вводити комендантську годину 8 і 9 травня, як обговорювалося раніше. Місто в ці дні ніяких заходів проводити теж не планує. Тому що під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хто-небудь захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку. Також в ці дні буде посилено патрулювання в місті, охорона громадського порядку.

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