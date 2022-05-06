На думку Олексія Арестович, у росіян є підступні плани, щоб порадувати "перемогами" свого вождя.

Спікер і радник глави ОП Олексій Арестович у вечірньому ефірі У Марка Фейгіна розповів, що російські окупанти до 9 травня спробують оточити і взяти Луганську область. У цю "сакральну" для рф дату вони хочуть заявити про "звільнення" області.

"Сєвєродонецьк під безпосередньою загрозою знаходиться, Рубіжне - під сильною загрозою, Попасну вже стерли з лиця землі і питання, кому вона належить, суто теоретичне. Там непросто все", - вважає Арестович.

За його словами, ці три населені пункти окупанти спробують оточити. Водночас Арестович зазначає, що українські війська радісно просуваються на північ від Харкова, проводячи контрнаступні дії. Крім цього, спікер заявив, що рашисти не можуть просунутися в Ізюмському напрямку.

Раніше повідомлялося, що в РНБО закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо в період 8-9 травня, так як окупанти можуть в цей час з особливою люттю бомбити українські міста. Як тільки чуєте оповіщення про тривогу, потрібно якомога швидше бігти в укриття.

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