Окупанти займаються рекетом у Херсонській області. Про це стало відомо з перехоплених СБУ розмов, окупанти не приховують своїх цілей.

Окупант з т.зв. "ДНР" розповідає як вони у «вільний від роботи час» пиячать, влаштовують між собою перестрілки і "різанину".

"Наш блок-пост нормально, а сусіди здивували... почали гроші в українців «трясти». Тисяча рублів проїзд", - розповідає загарбник.

Він також розповів, що окупанти продовжують вживати багато алкоголю:

"Понажиралися... дах у всіх вже їде потихеньку... на одному блокпосту перестріляли один одного, блідий, на іншому – порізали один одного".

Також окупант заявив, що в місті буде до дев'ятого травня, але не цього року, а аж до наступного.

Ми також писали, напередодні 9 травня, коли в РФ відзначають День Перемоги, багато хто говорить про те, що російський президент може оголосити війну Україні і почати загальну мобілізацію. Про те, чи варто боятися такого повороту, розповів головний редактор Цензор.Немає і військовий експерт Юрій Бутусов в інтерв'ю НВ.

На думку експерта, увага до цієї дати перебільшена.

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