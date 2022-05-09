Окупанти займаються рекетом у Херсонській області. Про це стало відомо з перехоплених СБУ розмов, окупанти не приховують своїх цілей.
Окупант з т.зв. "ДНР" розповідає як вони у «вільний від роботи час» пиячать, влаштовують між собою перестрілки і "різанину".
"Наш блок-пост нормально, а сусіди здивували... почали гроші в українців «трясти». Тисяча рублів проїзд", - розповідає загарбник.
Він також розповів, що окупанти продовжують вживати багато алкоголю:
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Окупанти готуються до штурму відразу на декількох напрямках: ЗСУ відзвітували про ситуацію на "гарячих" точках
Чи варто боятися 9 травня: експерт пояснив, як Путін ухвалює стратегічні рішення
Вже активно використовують: до рук ЗСУ доставили американську та британську військову допомогу
Готель з людьми спалахнув у Києві: вогонь поширився на поверхи і дах
"Понажиралися... дах у всіх вже їде потихеньку... на одному блокпосту перестріляли один одного, блідий, на іншому – порізали один одного".
Також окупант заявив, що в місті буде до дев'ятого травня, але не цього року, а аж до наступного.
Ми також писали, напередодні 9 травня, коли в РФ відзначають День Перемоги, багато хто говорить про те, що російський президент може оголосити війну Україні і почати загальну мобілізацію. Про те, чи варто боятися такого повороту, розповів головний редактор Цензор.Немає і військовий експерт Юрій Бутусов в інтерв'ю НВ.
На думку експерта, увага до цієї дати перебільшена.
Нагадавши, ЗМІ повідомили про майбутню операцію у Путіна
Як повідомляла Politeka, Путін готує до 9 травня гучну заяву по Україні
Також Politeka писала, що керівник Головного управління розвідки про долю Путіна після війни