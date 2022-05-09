Про це написав у своєму Твіттері український офіцер Юрій Кочевенко, який і зняв відео на руїнах церкви.

В результаті обстрілів російських окупантів був повністю знищений Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври. При цьому Кочевенко підкреслив, що по будівлі били і до цього – тобто росіяни знищували його прицільно і цілком навмисно.

"Подивіться, друзі. Ось це був Георгіївський скит Святогірсько-Успенської Лаври Московського патріархату. Ось у що він перетворився...а насправді красиве місце було! Була красива церква, багато паломників, цілий комплекс навколо ... ось російський світ прийшов і прицільно роздовбав цю Церкву. Це не перший приліт сюди був. Вони свідомо розвалили власну церкву", - виголошує на відео військовий.

Варто відзначити, що будівля скиту була сучасною, хоча заснований він був у селі Долина Донецької області ще в середині XIX століття. Оновлений скит був відбудований за проектом архітектора В. є. Новгородова з Харкова.

"Руїни і смерть це єдине, що несе «русский мир», навіть тим, хто його чекав", - додав у своєму пості Кочевенко.

Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе «рускій мір», навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода ☠️#stoprussia pic.twitter.com/guncaUoMJZ — Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 8, 2022

Зазначимо, що 4 травня окупанти завдали авіаудару по Свято-Успенській Святогірській лаврі, в якій зараз ховаються люди. В результаті обстрілу постраждала будівля гуртожитку. Було поранено 7 мирних жителів.

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