Об этом написал в своем Твиттере украинский офицер Юрий Кочевенко, который и снял видео на руинах церкви.
В результате обстрелов российских оккупантов был полностью уничтожен Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры. При этом Кочевенко подчеркнул, что по зданию били и до этого – то есть россияне уничтожали его прицельно и вполне намеренно.
«Посмотрите, друзья. Вот это был Георгиевский скит Святогорско-Успенской лавры Московского патриархата. Вот во что он превратился…А на самом деле красивое место было! Была красивая церковь, много паломников, целый комплекс вокруг…Вот русский мир пришел и прицельно раздолбал эту церковь. Это не первый прилет сюда был. Они сознательно развалили собственную церковь», - произносит на видео военный.
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Стоит отметить, что здание скита было современным, хотя основан он был в селе Долина Донецкой области еще в середине XIX века. Обновленный скит был отстроен по проекту архитектора В. Е. Новгородова из Харькова.
«Руины и смерть это единственное, что несет «русский мир», даже тем, кто его ждал», - добавил в своем посте Кочевенко.
Отметим, что 4 мая оккупанты нанесли авиаудар по Свято-Успенской Святогорской лавре, в которой сейчас скрываются люди. В результате обстрела пострадало здание общежития. Были ранены 7 мирных жителей.
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