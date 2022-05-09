Об этом написал в своем Твиттере украинский офицер Юрий Кочевенко, который и снял видео на руинах церкви.

В результате обстрелов российских оккупантов был полностью уничтожен Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры. При этом Кочевенко подчеркнул, что по зданию били и до этого – то есть россияне уничтожали его прицельно и вполне намеренно.

«Посмотрите, друзья. Вот это был Георгиевский скит Святогорско-Успенской лавры Московского патриархата. Вот во что он превратился…А на самом деле красивое место было! Была красивая церковь, много паломников, целый комплекс вокруг…Вот русский мир пришел и прицельно раздолбал эту церковь. Это не первый прилет сюда был. Они сознательно развалили собственную церковь», - произносит на видео военный.

Стоит отметить, что здание скита было современным, хотя основан он был в селе Долина Донецкой области еще в середине XIX века. Обновленный скит был отстроен по проекту архитектора В. Е. Новгородова из Харькова.

«Руины и смерть это единственное, что несет «русский мир», даже тем, кто его ждал», - добавил в своем посте Кочевенко.

Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгієвський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе «рускій мір», навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода ☠️#stoprussia pic.twitter.com/guncaUoMJZ — Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 8, 2022

Отметим, что 4 мая оккупанты нанесли авиаудар по Свято-Успенской Святогорской лавре, в которой сейчас скрываются люди. В результате обстрела пострадало здание общежития. Были ранены 7 мирных жителей.

Напомним, Резников рассказал, почему многие города Украины станут "как Чернобаевка".

Как сообщала Politeka, судьба Крымского моста уже решена, раскрыто единственное условие для удара.

Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к штурму сразу на нескольких направлениях.