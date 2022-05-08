Сообщается, что продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях. Оккупанты также усиливают фильтрационные мероприятия подразделениями «Росгвардии» в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон. Об этом информирует ВСУ в своей вечерней сводке по состоянию на 8 мая.

Украинские защитники отмечают также, что возможен штурм сразу на нескольких направлениях, оккупанты хотят улучшить свое тактическое положение. В тоже время морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.

На Слобожанском направлении противник сосредоточивает резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений.

В Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, а на Изюмском направлении враг осуществлял перегруппировку своих подразделений.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Успеха не имел.

На Северодонецком направлении враг пытается овладеть населенным пунктом Рубежное, успеха не имеет. На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена.

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