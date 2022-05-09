Діти українських військових, заблокованих окупантам на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, звернулися до світової спільноти.

Емоційне відео з'явилося в мережі 9 травня (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз). Як відомо, зараз завод» Азовсталь " став останнім оплотом українських бійців у Маріуполі. Раніше звідти вдалося евакуювати цивільних, проте там досі залишаються заблокованими українські бійці, серед яких багато поранених.

Діти цих бійців записали послання для всієї світової громадськості з проханням допомогти їх батькам вибратися з облоги.

"Мій тато - боєць полку "Азов", зараз знаходиться в Маріуполі, на "Азовсталі". Стоїть на сторожі Маріуполя і всієї України. Тому ми-діти військовослужбовців-закликаємо всю світову спільноту допомогти звільнити мого тата і його побратимів», - виголошує на відео 11-річний Саша.

Діти просять світових політиків дати гарантії для безпечної евакуації всіх людей, які зараз перебувають на «Азовсталі».

"Я дуже прошу, не кидайте їх там", "Боже, спаси нашого татка", "якщо з ним щось трапиться, я не прощу", "Врятуйте мого тата. Врятуйте Маріуполь. Врятуйте всіх тат, будь ласка", - вимовляють на кадрах діти.

Відзначимо, що в мережі з'явилася петиція із закликом до ООН з вимогою почати термінову процедуру евакуації всіх людей, які зараз заблоковані на «Азовсталі». Підписати її можна тут.

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