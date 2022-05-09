Одной из больших проблем российской армии является проблема с поставками. Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Лив интервью Мeduza.

По его словам, особенно страдают от этого подразделения, совершающие военные маневры: ВДВ, морская пехота, спецназ. Все они уже понесли большие потери.

«Если Россия понесет еще больше потерь среди этих подразделений, то возникает вопрос: как Россия будет хотя бы удерживать занятые позиции при наступлении украинских сил? Наиболее вероятный сценарий — постройка оборонительных укреплений с обеих сторон и учащение артиллерийского огня. И, скорее всего, все это станет войной на истощение», - отметил аналитик.

При этом он уверен, что мобилизация ситуацию существенно не улучшит.

«Мобилизация позволит России продолжить войну, но непонятно, поможет ли она в наступательных операциях. Ведь для них требуются обученные военные подразделения», - говорит Роб Ли.

Напомним, эксперт объяснил, как Путин принимает стратегические решения: стоит ли бояться 9 мая

Как сообщала Politeka, выяснилась важная деталь о переговорах Зеленского с Путиным: «Запад не может позволить...»

Также Politeka писала, как беларусь решила кинуть рф: "Лукашенко очень хитрый и опытнее, чем путин"