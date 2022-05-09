Кондратюк также акцентировал на том, что Ольга Сумская не должна нести ответственность за действия, а в данном случае бездействия своей 31-летней дочери.

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк в комментарии YouTube-каналу Ukraine Media осудил старшую дочь знаменитой актрисы Ольги Сумской. Сейчас Антонина Паперная проживает в россии и выбрала молчивую позицию, когда российские оккупанты вторглись в Украину.

Продюсер считает, что Антонине Паперной абсолютно безразлично, что происходит на ее родине. Кроме того он добавил, что все связи с рф должны быть разорваны, в частности и родственные.

"Если эта девочка давно уже не думает о своей стране как о Родине, то ей, конечно, безразлично все, что происходит. Если ей болит за Украину, если она ощущает себя частью страны, где родилась, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из россии, потому что там жить невозможно", – пояснил Игорь Кондратюк.

Кондратюк также акцентировал на том, что Ольга Сумская не должна нести ответственность за действия, а в данном случае бездействия своей 31-летней дочери.

"Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Она взрослая женщина. Что можно с ней сделать? Ничего. Единственное – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать. Ребенок сделал выбор, с которым Оля не согласна, но что она может сделать? Ответ – ничего", – подытожил Игорь Кондратюк.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

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