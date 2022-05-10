У рф почали розганяти тези про те, що їх армія спеціально робить вигляд, що отримує люлей від ЗСУ. Нібито вони роблять це спеціально для того, щоб битися з НАТО і показати всю свою силу. Про це розповів глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в спеціальному відео, представленому на сторінці в Телеграм.

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім також підкреслив, що це досить смішна ситуація:

"Риторика росіян трохи змінилася. Поржете! Загалом готують вони розганяти тези про те, що, виявляється, це задумка, що вони отримують скрізь люлей. Для чого це? Для того, щоб коли росіяни будуть вмирати і відступати, кидати, згоряти, НАТО подумає, що час включитися допомагати Україні. І ось тоді російська армія з величезною силою і міццю покаже, що це таке", - говорить Кім.

За його словами, окупанти так говорять і вірять в те, що потім покажуть небувалу міць.

"Боже, яке кончене", - підсумував Віталій Кім.

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Відео по посиланню.

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