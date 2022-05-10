Президент рф владимир путин вскоре встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко и в рамках саммита ОДКБ, и в двустороннем формате. Во время встречи владимир путин будет давить на Александра Лукашенко.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По мнению эксперта, из-за больших потерь российской армии и неудач на фронте, путин захотел привлечь к войне белорусскую армию. Путин хочет, чтобы Лукашенко задействовал белорусские войска по направлению Луцк-Львов. Но этот план вряд ли будет реализован.
"Как я понимаю, скоро снова будет встреча путина и Лукашенко. Думаю, что путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила по направлению Луцк - Львов", - сказал он.
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В то же время эксперт напомнил, что Лукашенко отворачивался еще тогда, когда путин был на вершине Олимпа - когда война только начиналась. Но путин в любом случае будет давить на Лукашенко очень сильно.
Кроме того, стало известно, что Минск в рамках проверки разворачивает силы спецопераций на трех тактических направлениях у границ с Украиной.
Напомним, эксперт объяснил, как путин принимает стратегические решения.
Как Politeka сообщала, аналитик объяснил, почему путин загнал себя в тупик.
Также Politeka писала, что Лукашенко накажут за соучастие путину.