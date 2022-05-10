В рф начали разгонять тезисы о том, что их армия специально делает вид, что получает люлей от ЗСУ. Якобы они делают это специально для того, чтобы сразиться с НАТО и показать всю свою силу. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в специальном видео, представленном на странице в Телеграм.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким также подчеркнул, что это довольно смешная ситуация:

"Риторика русских немного сменилась. Поржете! В общем готовят они разгонять тезисы о том, что, оказывается, это задумка, что они получают везде люлей. Для чего это? Для того, чтобы когда русские будут умирать и отступать, бросать, сгорать, НАТО подумает, что время включиться помогать Украине. И вот тогда российская армия с огромной силой и мощью покажет, что это такое", - говорит Ким.

По его словам, оккупанты так говорят и верят в то, что потом покажут небывалую мощь.

"Боже, яке кончене", - подытожил Виталий Ким.

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Видео по ссылке.

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