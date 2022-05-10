Трагедія сталася між 11 і 12 березня, але відомо про це стало тільки зараз.

На Київщині загинула українська журналістка і блогерша Оксана Гайдар, відома під всевдонімом "Руда Пані". Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, Оксана Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району Київської області разом зі своєю мамою Лідією. Це сталося між 11 і 12 березня, але відомо про це стало тільки зараз.

У своєму блозі Оксана Гайдар критикувала імперські амбіції російської влади та її прагнення встановити контроль над Україною. І робила вона це з Москви, де жила разом з чоловіком і сином, але відразу після широкомасштабного вторгнення рф повернулася в Україну, щоб бути поруч з мамою.

"Це болюча і непоправна втрата для всіх нас, хто знав і читав Руду Пані", - додав Сергій Томіленко.

Останній твіт Оксани Гайдар датований 11 березня. У ньому вона писала, що Шевченкове було окуповане росіянами, село залишилося без води і світла. Крім того російські окупанти не давали нікому виїхати і стріляли по автомобілях.

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