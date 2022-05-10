Трагедия произошла между 11 и 12 марта, но известно об этом стало только сейчас.

На Киевщине погибла украинская журналистка и блоггерша Оксана Гайдар, известная под всевдонимом "Руда Пані". Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, Оксана Гайдар погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района Киевской области вместе со своей мамой Лидией. Это случилось между 11 и 12 марта, но известно об этом стало только сейчас.

В своем блоге Оксана Гайдар критиковала имперские амбиции российской власти и ее стремление установить контроль над Украиной. И делала она это из Москвы, где жила вместе с мужем и сыном, но сразу после широкомасштабного вторжения рф вернулась в Украину, чтобы быть рядом с мамой.

"Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас, кто знал и читал Руду Пані", - добавил Сергей Томиленко.

Последний твит Оксаны Гайдар датирован 11 марта. В нем она писала, что Шевченково было оккупировано россиянами, село осталось без воды и света. Кроме того российские оккупанты не давали никому выехать и стреляли по автомобилям.

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