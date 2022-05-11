Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати два місяці з дня працевлаштування ВПО.

Про це, як пише Politeka.net, нагадують в Сервісі державних послуг «Дія», відповідаючи на популярні питання щодо виплати 6500 гривень за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

«Минулого тижня на порталі Дія з'явилася нова послуга — компенсація бізнесу за кожного працевлаштованого переселенця. Подати онлайн-заяву може роботодавець за кілька кліків», - підкреслили в «Дії».

Також українцям нагадали, що подати заявку може тільки работодавець, проте є ще кілька умов:

– внутрішньо переміщена особа отримала відповідний статус після 24.02,

– заробітна плата ВПО не менше ніж мінімальна (6500 грн),

– роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

– подана податкова звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік,

– організація не є неприбутковою.

Також українцям пояснили, що загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати два місяці з дня працевлаштування ВПО.

Для отримання компенсації за 2-й місяць потрібно повторно подавати заявку.

Додамо, згідно з останніми данними ООН, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила 8 млн.

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