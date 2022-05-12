Заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю LB live розповіла, в чому головна проблема переговорів з Росією. Виявилося, що домовиться з росіянами навряд чи вийде, так що Україні необхідно перемогти рф на військовому рівні.

За словами Маляр, свого часу, ще до гарячої фази війни, вона проходила спеціальне навчання за кордоном, саме про те, як вести переговори. На цих курсах буквально, в польових умовах, українці в групах працювали з росіянами. І навіть на цьому рівні дійти згоди не виходило. Викладачі курсу пояснили, чому та відбувається.

"Голландці досліджували, чому у нас не виходить домовиться. Тому що будь-які проблеми між суб'єктами формуються на рівні потреб. Тобто, незадоволені потреби. І тоді голландці, дивлячись на це все, висловили позицію таку. В українців ключова потреба в безпеці, і все що відбувається з боку Росії вони відчувають, як загрозу своїй державній безпеці, і поки не буде виконана ця потреба все буде заходити в глухий кут. А у росіян є величезна потреба, внутрішня потреба домінувати, і поки вони не готові піти ні на рівних, тим більше сприйняти, що не вони "старший брат". І якщо відійти від політики і в суть цих проблем заглибитися, вони в тому, що у нас різні потреби", - розповіла Ганна Маляр.

Вона також додала, що все це говорить про те, що ми не знайдемо спільну мову з росіянами. Так що, безумовно, війна повинна закінчиться перемогою України.

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