Замминистра обороны Анна Маляр в интервью LB live рассказала, в чем главная проблема переговоров с россией. Оказалось, что договорится с россиянами вряд ли получится, так что Украине необходимо победить рф на военном уровне.
По словам Маляр, в свое время, еще до горячей фазы войны, она проходила специальное обучение за границей, именно о том, как вести переговоры. На этих курсах буквально, в полевых условиях, украинцы в группах работали с россиянами. И даже на этом уровне дойти согласия не получалось. Преподаватели курса объяснили, почему та происходит.
"Голландцы исследовали, почему у нас не выходит договорится. Потому что любые проблемы между субъектами формируются на уровне потребностей. То есть, неудовлетворенные потребности. И тогда голландцы, смотря на это все, выразили позицию такую. В украинцев ключевая потребность в безопасности, и все что происходит со стороны россии они чувствуют, как угрозу своей государственной безопасности, и пока не будет выполнена эта потребность все будет заходить в глухой кут. А у россиян есть огромная потребность, внутренняя потребность доминировать, и пока они не готовый пойти ни на равных, тем более воспринять, что не они "старший брат". И если отойти от политики и в суть этих проблем углубиться, они в том, что у нас разные потребности", - рассказала Анна Маляр.
Она также добавила, что все это говорит о том, что мы не найдем общий язык с россиянами. Так что, безусловно, война должна закончится победой Украины.
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