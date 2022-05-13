Глава Миколаєва не перестає радувати українок не тільки "заспокійливим", а й іншими талантами.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім замість звичного ранкового звернення показав, як готує сніданок. У мережі поширилося відео, на якому краш українських жінок стоїть біля плити і готує собі поїсти.

Судячи з відео, в меню у голови облдержадміністрації вермішель з ковбаскою і яйцями. Також на столі можна побачити порізаний свіжий хліб, натертий сир, ковбасу. Сам Віталій Кім у відмінному настрої, він мило посміхнувся в камеру і продовжив зосереджено готувати свою страву.

"Дівчатка, він ще й готує! Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім замість звичного ранкового звернення показав нам, як готує сніданок. Здається, в полку прихильниць знову прибуло", - йдеться в підписі до відео в одному з телеграм-каналів.

Відмітимо, що глава Миколаївської облдержадміністрації став справжньою суперзіркою соцмереж. Його спокійні і розслаблені відео про ситуацію в регіоні, відмінне почуття гумору і іронія підкорили мільйони користувачів мережі і породили безліч мемів. Українські жінки та дівчата називають Віталія Кіма своїм крашем.

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