Глава Николаевщины не перестает радовать украинок не только "успокоительным", но и другими талантами.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким вместо привычного утреннего обращения показал, как готовит завтрак. В сети распространилось видео, на котором краш украинских женщин стоит у плиты и готовит себе поесть.

Судя по видео, в меню у главы облгосадминистрации вермишель с колбаской и яйцами. Также на столе можно увидеть порезанный свежий хлеб, натертый сыр, колбасу. Сам Виталий Ким в отличном расположении духа, он мило улыбнулся в камеру и продолжил сосредоточенно готовить свое блюдо.

"Девочки, он еще и готовит! Глава Николаевской ОГА Виталий Ким вместо привычного утреннего обращения показал нам, как готовит завтрак. Кажется, в полку поклонниц снова прибыло", - говорится в подписи к видео в одном из телеграмм-каналов.

Отметим, что глава Николаевской облгосадминистрации стал настоящей суперзвездой соцсетей. Его спокойные и расслабленные видео о ситуации в регионе, отличное чувство юмора и ирония покорили миллионы пользователей сети и породили множество мэмов. Украинские женщины и девушки называют Виталия Кима своим крашем.

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