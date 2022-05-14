Цією сміливою дівчиною можна захоплюватися, і це відео ще раз доводить, що Херсон – це Україна.

У телеграм-каналі "Украина сейчас" опублікували відео з окупованого російськими загарбниками Херсона, на якому можна побачити, як дівчина виконує українську пісню.

Повідомляється, що смілива мешканка обласного центру вийшла на головну пішохідну вулицю міста і заспівала пісню "Там де ми є" українського гурту Антитіла. Поруч з дівчиною стоїть невеликий ящик для збору грошей від перехожих, але в момент відео біля неї поки нікого немає.

"Так звучить український Херсон. В окупованому обласному центрі, на головній пішохідній вулиці смілива дівчина заспівала пісню "Там де ми є" гурту Антитіла. Так завжди звучало і буде звучати українське місто і ніякі російські війська і колаборанти не змінять це силою", - йдеться в підписі до відеоролика.

Раніше ми повідомляли, що російські військові ввечері, 11 травня, увірвалися в Херсонський слідчий ізолятор. Там вони влаштували справжній дебош з пострілами і застосуванням світлошумових гранат. Потім окупанти відкрили певні камери і вивели з них ув'язнених. Очевидці події повідомляють, що військові точно знали, кого потрібно викрасти. Повідомляється, що викрадення супроводжувалося пострілами з автомата і вибухами світлошумових гранат. Куди відвезли ув'язнених Херсонського СІЗО і яка їх подальша доля - не відомо.

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