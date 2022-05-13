Після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, багато бізнесів були змушені скоротити свою діяльність, або взагалі повністю закритися.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на сервіс державних послуг "Дія", тому спільно з міжнародними та українськими партнерами "Дія" запускають гранти розміром 4 000 євро (122 629 грн) для малого та мікробізнесу.

Згідно з повідомленням, подати заявку можуть підприємства, зареєстровані не пізніше 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях, які: тимчасово перемістилися з цих областей або постраждали в результаті бойових дій і можуть це підтвердити.

Що стосується умов, то підприємство має бути зареєстроване відповідно до чинного законодавства не пізніше 31 грудня 2021 року.

У "Дія" підкреслюють, що пріоритет надаватиметься компаніям, що виробляють життєво необхідні товари і послуги для цивільних і військових України.

Допомогу гарантовано отримають 300 підприємств.

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