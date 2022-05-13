Як повідомляє Politeka.net з посиланням на сервіс державних послуг "Дія", тому спільно з міжнародними та українськими партнерами "Дія" запускають гранти розміром 4 000 євро (122 629 грн) для малого та мікробізнесу.
Згідно з повідомленням, подати заявку можуть підприємства, зареєстровані не пізніше 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях, які: тимчасово перемістилися з цих областей або постраждали в результаті бойових дій і можуть це підтвердити.
Що стосується умов, то підприємство має бути зареєстроване відповідно до чинного законодавства не пізніше 31 грудня 2021 року.
У "Дія" підкреслюють, що пріоритет надаватиметься компаніям, що виробляють життєво необхідні товари і послуги для цивільних і військових України.
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Допомогу гарантовано отримають 300 підприємств.
Нагадаємо, конфіскуватимуть майно та гроші - ухвалено закон про нове жорстке покарання.
Також повідомлялося, що українцям нададуть додаткову фінансову допомогу: кому та скільки заплатять.
Крім того Politeka.net писала, що Україну будуть відновлювати в три етапа.