Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сервис государственных услуг «Дія», поэтому совместно с международными и украинскими партнерами «Дія» запускают гранты размером 4 000 евро (122 629 грн) для малого и микробизнеса.
Согласно сообщению, подать заявку могут предприятия, зарегистрированные не позднее 31 декабря 2021 в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях, которые: временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.
Что касается условий, то предприятие должно быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством не позднее 31 декабря 2021 года.
В «Дія» подчеркивают, что приоритет будет предоставляться компаниям, производящим жизненно необходимые товары и услуги для гражданских и военных Украины.
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