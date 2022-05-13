После 24 февраля, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие бизнесы были вынуждены сократить свою деятельность, либо вообще полностью закрыться.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сервис государственных услуг «Дія», поэтому совместно с международными и украинскими партнерами «Дія» запускают гранты размером 4 000 евро (122 629 грн) для малого и микробизнеса.

Согласно сообщению, подать заявку могут предприятия, зарегистрированные не позднее 31 декабря 2021 в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях, которые: временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.

Что касается условий, то предприятие должно быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством не позднее 31 декабря 2021 года.

В «Дія» подчеркивают, что приоритет будет предоставляться компаниям, производящим жизненно необходимые товары и услуги для гражданских и военных Украины.

Помощь гарантированно получат 300 предприятий.

Напомним, будут конфисковать имущество и деньги - принят закон о новом жестком наказании.

Также сообщалось, что украинцам дадут дополнительную финансовую помощь: кому и сколько заплатят.

Кроме того Politeka.net писала, что Украину будут восстанавливать в три этапа.