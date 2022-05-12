Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Йдеться про закон № 7194-Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.

5 травня президент Володимир Зеленський вніс свої пропозиції до закону, які всі були прийняті Радою.

Відповідно до Закону держава зможе за рішенням суду конфіскувати майно осіб, які підтримують вторгнення Росії в Україну. В цілому закон спрямований на те, щоб не дати використовувати економічні активи на шкоду національній безпеці України.

Крім того, буде блокуватися залучення грошей, особами, які готують грунт для розпалювання і ведення агресивної війни, включаючи пропаганду.

Закон передбачає можливість повної конфіскації активів особи: грошей, всього майна як в Україні, так і за її межами. Застосовувати такий радикальний захід будуть тільки під час воєнного стану. Застосовуватися вона буде відносно тих, до кого до цього вже були застосовані санкції за допомогою блокування активів.

Конфісковані гроші спрямовуватимуться на посилення обороноздатності України.

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