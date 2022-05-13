У росії вже почався внутрішній переворот, а до кінця року війна повинна закінчиться.

Повномасштабна війна, яку росія розв'язала в Україні досягне переломного моменту вже до кінця серпня, а до кінця року закінчиться. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Sky News.

За його словами, велика частина бойових дій закінчиться в другій половині серпня. Україні вдасться відновити кордони і встановити контроль над територіями не тільки раніше окупованого Донбасу, а й анексованого росією Криму.

"Перелом буде в другій половині серпня. До кінця цього року буде завершена велика частина активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим", - заявив глава Буданов.

За його словами, тактика російських військ з 2014 року не змінилася. І незважаючи на те, що їм вдалося зрушити на схід, вони несуть величезні втрати. "Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - зазначив він.

Також Кирило Буданов заявив, що Європа, яка бачить в росії велику загрозу, боїться її марно. Так як "розрекламована російська міць - це міф". "Вона не настільки сильна. Це орда людей зі зброєю", - сказав глава ГУР МО.

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