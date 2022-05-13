В россии уже начался внутренний переворот, а к концу года война должна закончится.

Полномасштабная война, которую россия развязала в Украине достигнет переломного момента уже к концу августа, а к концу года закончится. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News.

По его словам, большая часть боевых действий закончится во второй половине августа. Украине удастся возобновить границы и установить контроль над территориями не только ранее оккупированного Донбасса, но и аннексированного россией Крыма.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - заявил глава Буданов.

По его словам, тактика российских войск с 2014 года не изменилась. И несмотря на то, что им удалось сдвинуться на восток, они несут огромные потери. "Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся", - отметил он.

Также Кирилл Буданов заявил, что Европа, которая видит в россии большую угрозу, боится ее напрасно. Так как "разрекламированная русская мощь – это миф". "Она не настолько сильна. Это орда людей с оружием", - сказал глава ГУР МО.

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