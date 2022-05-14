Олексій Арестович попередив про те, що в російській армії готуються до наступу відразу на декількох напрямках.

Про це радник глави офісу президента розповівши у традиційному інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну.

«У нас намічається зрадонька у вигляді страшного російського наступу. Маленького, але страшного. Наступ вони планують на кількох напрямках. Від Попасної накопичилися російські війська і мабуть радісно підуть на захід або на північ від Попасної, ну або спробують», - повідомив Арестович.

Він також розповів, що в районі Авдіївки росіяни вже тричі намагалися піти на штурм, проте отримали однозначну відповідь від української артилерії. За словами Арестовича, в Авдіївці окупанти намагаються просунутися вже 80 днів, але безрезультатно.

«Вони хочуть прорватися і дуже хочуть, тому що партія вимагає оточення Рубіжного, Сєвєродонецька і Лисичанська. На запорізькому напрямку під'їхав якийсь страшний танковий батальйон, який теж хоче геройствувати», - розповів радник глави ОП.

Він додав, що українські бійці «з нетерпінням чекають» російських «прекрасних людей».

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