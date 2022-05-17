Окупант спробує набрати обертів у наступі на Донбасі. Відповідними даними розвідників публічно поділилось Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Уточнюється, що російські окупанти в найближчі тижні продовжать в значній мірі покладатися на масовані артилерійські удари, зокрема на сході України.

Тому, що у окупантів можливості виявлення цілей обмежені, а регулярні польоти бойових літаків за межі лінії фронту занадто ризиковані.

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У британській розвідці підтвердили, що російські військові готові використати артилерію проти українських населених пунктів "з мінімальним урахуванням пропорційності" втрат серед мирних жителів і це головна небезпека планів окупантів.

Так, у Чернігівській області за час наступу РФ близько 3500 будівель були зруйновані або пошкоджені. 80% збитку нанесено житловим будинкам.

Нагадаємо, що окупанти не в захваті від параду путіна і його дивної промови, перехоплення.

Як повідомляла Politeka, окупант похвалився матері зачисткою українського села, аудіоперехоплення.

Також Politeka писала, що експерт назвав міста, на захопленні яких рф зосередила зусилля.