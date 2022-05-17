Украинская армия снова и снова доказывает свое преимущество.

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 утра 24 февраля по приказу президента рф владимира путина. Сейчас бои на Луганском направлении продолжаются и являются "самыми главными" и горячими. Такое заключение сделали европейские эксперты войны и опубликовали обновленную карту обстановки на Востоке Украины.

По их мнению, ВСУ ждал успех там, где оккупанты потерпели поражение - так украинские защитники пересекли реку Северский Донец восточнее Харькова, в отличии от оккупантов. Напомним, что при попытке пересечь реку Северский Донец под Белогоровкой 74-я мотострелковая бригада российской армии потеряла 485 из 550 военных, а более 80 ых единиц техники получили повреждения.

Кроме того, украинская армия провела разведывательные атаки в направлении Волчанска.

Бои на Луганском направлении продолжаются и являются "самыми главными". За сутки оккупанты продвинулся дальше к северу от Лимана. Также армия рф, скорее всего, продвинулась на запад от Попасной, с боями под Пилипчатино.

Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.

Как сообщала Politeka, оккупанты захлебнулись от зависти после увиденного вооружения ВСУ.

Также Politeka писала, что оккупанты увеличат темп наступления, в разведке Британии указали на главную опасность.