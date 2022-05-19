Російська влада хоче використовувати евакуйованих з "Азовсталі" в Маріуполі українських захисників в своїх цілях і зробить все можливе, щоб їх не обмінювати. Про це пише The New York Times.

Зокрема, Кремль має намір судити захисників Маріуполя як терористів в той час як насправді злочинцями є російські окупанти.

Таким процесом над українським воїнами хочуть в черговий раз спробувати виправдати повномасштабне вторгнення в Україну і показати, що нібито "звільнили українців від нацистів".

В цілому своїми діями росія всіляко ускладнює процес переговорів про обмін полоненими, якого всіма силами намагається домогтися Україна.

У NYT зазначили, що прагнення росії ставитися до полонених з "Азовсталі" як до військових злочинців проявилося після того, як російський окупант Вадим Шишимарін визнав себе винним у вбивстві беззбройного мирного жителя на Сумщині.

Нагадаємо, що окупанти знайшли новий спосіб мучити маріупольців, відео.

Як повідомляла Politeka, окупанти вдарили по "Азовсталі" забороненими снарядами.

Також Politeka писала, що експерт оцінив можливість деблокади Маріуполя військовим шляхом.