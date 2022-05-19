Российская власть хочет использовать эвакуированных с "Азовстали" в Мариуполе украинских защитников в своих целях и сделает все возможное, чтобы их не обменивать. Об этом пишет The New York Times.

В частности, Кремль намерен судить защитников Мариуполя как террористов в то время как на самом деле преступниками являются российские оккупанты.

Таким процессом над украинским воинами хотят в очередной раз попытаться оправдать полномасштабное вторжение в Украину и показать, что якобы "освободили украинцев от нацистов".

В целом своими действиями россия всячески осложняет процесс переговоров об обмене пленными, которого всеми силами старается добиться Украина.

В NYT отметили, что стремление россии относиться к пленным с "Азовстали" как к военным преступникам проявилось после того, как российский оккупант Вадим Шишимарин признал себя виновным в убийстве безоружного мирного жителя на Сумщине.

Напомним, что оккупанты нашли новый способ мучить мариупольцев, видео.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами.

Также Politeka писала, что эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем.