Прославився на всю Україну глава Миколаївської ОВА Віталій Кім записав нове відео, в якому розповів про обстановку в області і поділився враженнями після візиту в пологовий будинок.

Своє звернення Віталій Кім, як зазвичай почав з вітання: "Доброго дня, ми з України!", а також на самому початку привітав українців з Днем Вишиванки. Потім розповів про візит в пологовий будинок.

"Сьогодні заїжджав в пологовий будинок, у нас тільки за сьогодні в одному з них 8 новонароджених, дуже стресостійких малюків. Всі Здоровенькі, мами посміхаються, життя триває", - розповів глава Миколаєва.

Також він порадував жителів Миколаєва двома новинами - про ослаблення "сухого закону" і скорочення комендантської години в місті.

"На прохання бізнесу ми збираємося дозволити продаж слабоалкогольних напоїв весь тиждень. Але під суворою забороною продажу військовим. Якщо будуть випадки продажу військовим, то відразу ж скасуємо це рішення. Також готуємо розпорядження про скорочення комендантської години. Працюємо, рухаємося далі", - підсумував Віталій Кім.

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