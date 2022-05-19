В Запорожской области, в городе Васильевка, перед блокпостом оккупантов находятся уже более тысячи автомобилей. Оккупанты не дают выехать мирным гражданам на неоккупированные земли, но при этом и назад не отпускают желающих уехать. Об этом проинформировала зампредседателя Запорожской ОГА Злата Некрасова в Facebook.
"На данный момент в г. Васильевке перед блокпостом Российской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты" – рассказывает Некрасова.
По ее словам, во многих машинах есть женщины и дети. Запорожская ОГА обеспечила доставку воды и пищи людям.
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