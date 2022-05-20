Період мобілізації, як і воєнний стан, в Україні продовжили до кінця літа.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону розповіла, яким чином визначається, скільки людей потрібно для мобілізації ЗСУ. Так, за її словами, головний фактор, який впливає на призов в армію, це Динаміка військових дій.

"За процедурою, Верховний Головнокомандувач, тобто президент України, встановлює, скільки осіб повинні мобілізувати Збройні Сили України. Але ця цифра з'являється не просто так. Це розраховані цифри Генерального штабу щодо потреби, необхідної для реалізації оборонного задуму", - пояснила Маляр.

Також вона зазначила, що станом на лютий, це були одні потреби і одні завдання у армії, а зараз з ходом бойових дій, ці потреби зовсім інші.

"Це звичайно будуть інші завдання. Але ця інформація є предметом державної таємниці, щоб не був зрозумілий оборонний задум країни і кількість людей, яка підлягатиме мобілізації. Це також інформація з обмеженим доступом", - акцентувала Маляр.

Заступник міністра додала, що динаміка війни змінюється в Україні чи не щодня, так що прогнозувати потреби армії в процесі мобілізації просто непрофесійно.

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