Период мобилизации, как и военное положение, в Украине продлили до конца лета.

Замминистра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона рассказала, каким образом определяется, сколько человек нужно для мобилизации ВСУ. Так, по ее словам, главный фактор, который влияет на призыв в армию, это динамика военных действий.

"По процедуре, Верховный Главнокомандующий, то есть президент Украины, устанавливает, сколько лиц должны мобилизовать Вооруженные Силы Украины. Но эта цифра появляется не просто так. Это рассчитанные цифры Генерального штаба относительно потребности, необходимой для реализации оборонного замысла", - пояснила Маляр.

Также она отметила, что по состоянию на февраль, это были одни потребности и одни задачи у армии, а сейчас с ходом боевых действий, эти потребности совсем другие.

"Это конечно будут другие задачи. Но эта информация является предметом государственной тайны, чтобы не был понятен оборонный замысел страны и количество людей, которое будет подлежать мобилизации. Это также информация с ограниченным доступом", - акцентировала Маляр.

Замминистра добавила, что динамика войны меняется в Украине едва ли не каждый день, так что прогнозировать потребности армии в процессе мобилизации просто непрофессионально.

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