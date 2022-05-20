Известная российская певица Земфира презентовала песню и клип "Мясо", которая имеет прямую отсылку к войне, которую россия развязала в Украине. Некоторые строки артистка поет как будто шепотом, а в песне есть даже упоминание Мариуполя.
"В Мариуполе полночь… Кошмары снятся каждую ночь. Я жду паек и мерзну. Двухсотые. Мне бы обнять тебя…".
Как пишет "Медуза", видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом видео.
Отметим, что ранее певица Земфира высказывалась о войне в Украине. В первый день, 24 февраля, артистка опубликовала в соцсети пост со словами "Нет войне". Позже в тот е день на московском концерте она исполнила песню "Не стреляйте". Затем в ее соцсетях появился пост, в котором артистка, в частности, написала: "Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны". Однако позже удалила эту публикацию.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Понесли потери и отступили: оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях
Мобилизовать больше некого: оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт
Муж самой богатой певицы Украины впечатлил подарком для украинских воинов: "Приобрел и передал ВСУ..."
В ПриватБанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карточки: «К сожалению…»
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, как дети переживают войну после возвращения в Украину: "Честно говоря…".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк призналась, почему не надела в праздник вышиванку: "Пока нет смысла...".
Также Politeka писала, что Каменских мощно обратилась к украинцам, впечатлив видом: "Никто и не мог подумать...".