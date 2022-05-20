Российская певица представила новую песню о войне и показала клип с отсылкой к событиям в Украине.

Известная российская певица Земфира презентовала песню и клип "Мясо", которая имеет прямую отсылку к войне, которую россия развязала в Украине. Некоторые строки артистка поет как будто шепотом, а в песне есть даже упоминание Мариуполя.

"В Мариуполе полночь… Кошмары снятся каждую ночь. Я жду паек и мерзну. Двухсотые. Мне бы обнять тебя…".

Как пишет "Медуза", видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом видео.

Отметим, что ранее певица Земфира высказывалась о войне в Украине. В первый день, 24 февраля, артистка опубликовала в соцсети пост со словами "Нет войне". Позже в тот е день на московском концерте она исполнила песню "Не стреляйте". Затем в ее соцсетях появился пост, в котором артистка, в частности, написала: "Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны". Однако позже удалила эту публикацию.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, как дети переживают войну после возвращения в Украину: "Честно говоря…".

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