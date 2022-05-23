Російські війська за минулу добу 22 травня домоглися лише мінімальних успіхів на Сході України, але їм все ж вдалося просунутися. Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни.

На думку аналітиків війська рф відвоювали у ЗСУ частину позицій на північ від Харкова - в тому числі нещодавно звільнене село Рубіжне поблизу кордону з росією.

Крім того, для недопуску українських сил до кордону з росією противник висунув підрозділи 6-ї загальновійськової армії і Балтійського флоту рф. Також зміцнюється західний берег Сіверського Дінця для недопущення просування ЗСУ.

До всього іншого противник, ймовірно, прагне відкрити нову лінію наступу на північ від Попасної, щоб завершити оточення Сєвєродонецька, одночасно просуваючись на захід у бік Бахмута.

Нагадаємо, що Білорусь розгортає додаткові підрозділи на кордоні з Україною.

Як повідомляла Politeka, війська рф створюють умови для нового ривка.

Також Politeka писала, що окупанти обговорили, що творить армія рф в Україні.