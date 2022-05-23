Російські війська за минулу добу 22 травня домоглися лише мінімальних успіхів на Сході України, але їм все ж вдалося просунутися. Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни.
На думку аналітиків війська рф відвоювали у ЗСУ частину позицій на північ від Харкова - в тому числі нещодавно звільнене село Рубіжне поблизу кордону з росією.
Крім того, для недопуску українських сил до кордону з росією противник висунув підрозділи 6-ї загальновійськової армії і Балтійського флоту рф. Також зміцнюється західний берег Сіверського Дінця для недопущення просування ЗСУ.
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До всього іншого противник, ймовірно, прагне відкрити нову лінію наступу на північ від Попасної, щоб завершити оточення Сєвєродонецька, одночасно просуваючись на захід у бік Бахмута.
Нагадаємо, що Білорусь розгортає додаткові підрозділи на кордоні з Україною.
Як повідомляла Politeka, війська рф створюють умови для нового ривка.
Також Politeka писала, що окупанти обговорили, що творить армія рф в Україні.