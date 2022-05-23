Российские войска за прошлые сутки 22 мая добились лишь минимальных успехов на Востоке Украины, но им все же удалось продвинуться. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По мнению аналитиков войска рф отвоевали у ВСУ часть позиций к северу от Харькова – в том числе недавно освобожденное село Рубежное вблизи границы с россией.

Кроме того, для недопуска украинских сил к границе с россией противник выдвинул подразделения 6-й общевойсковой армии и Балтийского флота рф. Также укрепляется западный берег Северского Донца для недопущения продвижения ВСУ.

Ко всему прочему противник, вероятно, стремится открыть новую линию наступления к северу от Попасной, чтобы завершить окружение Северодонецка, одновременно продвигаясь на запад в сторону Бахмута.

Напомним, что Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной.

Как сообщала Politeka, войска рф создают условия для нового рывка.

Также Politeka писала, что оккупанты обсудили, что творит армия рф в Украине.