У мережі з'явилися кадри з чоловіками, яких намагаються відправити воювати окупанти. На відео вони звертаються до ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна.

Чоловіки стверджують, що керівництво «республіки» порушило власні публічні заяви про те, що мобілізовані резервісти не братимуть участі в бойових діях. Насправді замість " відновлення правопорядку на звільнених територіях ДНР» вчорашніх студентів і простих робітників кидають на амбразуру путінської війни.

"Особовий склад третього стрілецького батальйону 105-го стрілецького полку будучи ненавченим і недосвідченим у веденні бойових дій - до моменту мобілізації проходили навчання у вузах, працювали на різного роду підприємствах і в різних галузях, що не мають відношення до військової служби; а також не пройшли обов'язкове медичне обстеження – перебували з 13.03.2022 на передових позиціях в місті Маріуполі", - вимовляє на відео один з «вояк».

Він розповів, що за підсумками боїв їх батальйон позбувся 40% свого складу. Зараз, за словами чоловіка, що залишилися в живих, знаходяться «на території іншої держави» - «ЛНР».

"Військовослужбовці морально і фізично виснажені, що ускладнює виконання бойових завдань", - додає оратор.

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