Без нього Україна не зможе звільнити Херсон, а ситуація на Донбасі ще більше погіршиться.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яка зброя допоможе Україні звільнити Херсон і виграти битву за Донбас. Заява міністра прозвучала під час участі у сесії Всесвітнього економічного форуму "Україна та ЄС: виграють усі" у Давосі.

Глава МЗС підкреслив, що Україні потрібні реактивні системи залпового вогню MLRS якомога швидше. Без них Україна не зможе звільнити Херсон, а ситуація на Донбасі ще більше погіршиться.

"Якщо ми не отримаємо реактивні системи залпового вогню якомога швидше, ситуація на Донбасі стане ще гіршою, ніж вона є зараз. Ситуація на Донбасі є надзвичайно поганою. Деякі села вже не існують, вони в руїнах " - прокоментував Кулеба.

Крім того, він пояснив, що системи залпового вогню знадобляться для звільнення Херсона від рашистів.

"Якщо ми їх не отримаємо, ми не зможемо звільнити Херсон, і є люди, які чекають звільнення. Ми не можемо дозволити, щоб Росія залишалася в Херсоні. Оскільки якщо вони залишаться, вони будуть мати стратегічну позицію створювати загрозу Центральній Україні, але також Південно-Західній Україні в напрямку Одеси, і вони продовжать красти наше зерно", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що реактивні системи залпового вогню - це ключ до змін у війні, перемозі і звільнення Донбасу з Херсоном.



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