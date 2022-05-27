Російські загарбники змінили підхід до ведення війни. Вони стали більш обережні і перейшли до нової тактики, забороненої Женевською конвенцією. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов виданню "Сегодня".

За словами експерта, побачивши, що є відсіч, росіяни відходять назад і чекають, поки завдасть ударів їх артилерія і авіація. При цьому вони використовують тактику випаленої землі, при якій знищуються всі цивільні об'єкти.

"Якщо бачать, що є відсіч, то відходять назад і чекають, поки завдасть ударів їх артилерія і авіація. Використовують тактику випаленої землі. Наша проблема - в засобах і силах для ведення контрбатарейної боротьби. Ми чекаємо артилерію від наших партнерів - тоді у нас буде можливість вирівняти ситуацію", – сказав Жданов.

При цьому в Міністерстві оборони України журналістам уточнили, що інформація про зміну тактики – це, скоріше, "чиїсь особисті думки". Там лише визнали, що з нового лише спостерігаються тривалі нальоти.

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